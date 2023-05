Jimmy Fontana | chi è la moglie Leda Distasi | età | lavoro | figli | matrimonio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oggi sarà un omaggio a, uno dei più amati interpreti della canzone italiana, ad aprire l’appuntamento con il programma, in diretta giovedì 11 maggio alle 14.05 su Rai 1. Serena Bortone lo ricorderà con ilo Luigi e con Franco Simone che ha reinterpretato uno dei suoi più grandi successi, “Il Mondo”. A seguire, come si legge sul comunicato ufficiale, la testimonianza di Tina Montinari, vedova di Antonio uno degli agenti della scorta del giudice Giovanni Falcone, ucciso – con il magistrato, laFrancesca Morvillo e i colleghi Rocco Dicillo e Vito Schifani – nell’attentato di Capaci, il 23 maggio 1992. Ospite in studio anche ...