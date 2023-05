Jimmy Fontana | chi è il figlio Luigi | età | lavoro | oggi | vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. La puntata disi aprirà con uno spazio speciale dedicato al grande, a uno degli interpreti della canzone italiana più amato di sempre, diventato noto grazie al successo ‘Il mondo’. In studio per ricordarlo e per parlare di lui ci saranno Franco Simone e il. Cosa sappiamo su, ildi, all’anagrafeSbriccoli, è nato dall’amore trae sua moglie Leda. Il papà ...