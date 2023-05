Jennifer Lopez | fisico perfetto dopo i 50 anni | svelati l’allenamento e la dieta che segue

(Di giovedì 11 maggio 2023) JLo è un’icona mondiale: la sua bellezza è indiscutibile e la perfezione del suofa invidia anche alle più giovani: ecco il suo segreto! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Impeccabile, con unsnello e tonico che sfoggia all’età di 53(quasi 54 considerando che a luglio è il suo compleanno). Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Ben Affleck ha letteralmente sbattuto la porta in faccia alla compagnae le immagini del gesto, poco carino, sono diventate rapidamente virali. Sono bastati pochi secondi dello scambio fra i due fidanzati, ancora oggi chiacchieratissimi, per scatenare la ...I Bennifer hanno litigato sul red carpet di The Mother ieri sera: secondo un'esperta di linguaggio del corpoe Ben Affleck hanno manifestato " intenso disaccordo e pensiero non allineato " durante la loro ultima apparizione sul tappeto rosso, in occasione della premiere di Los Angeles dell'...Nove: Prima o poi mi sposo , la commedia, sentimentale del 2001, diretta da Adam Shankman, cone Matthew McConaughey ha incuriosito 0.000.000 spettatori. Share dello 0.00 %. Ascolti ...

Ben Affleck sbatte la portiera dell'auto in faccia a Jennifer Lopez: il video è virale Today.it

L'attore si è reso protagonista di un gesto poco carino nei confronti della sua attuale compagna, ecco la clip ...Un'esperta ha letto il linguaggio del corpo di Ben Affleck e Jennifer Lopez: secondo quanto riferito i Bennifer hanno litigato sul red carpet di The Mother, per poi riappacificarsi in fretta.