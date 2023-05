Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 11 maggio 2023), figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, si sta facendo strada nel mondo della musica e ha recentemente parlato dei suoicon la. In particolare, ha fatto delle rivelazioni riguardo, con cui non ha. Scopri cosa ha detto la giovane cantante e le sue aspirazioni per il futuro. Di cosa parla questo articolo...parla del suo rapporto con laSuo obiettivo è fare musica Studia comunicazione online e vuole laurearsi Hacon il padre Al Bano e i fratelli Non haconparla dei suoi ...