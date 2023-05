Jasmine Carrisi | come sono i rapporti con il resto della famiglia e la rivelazione su Romina Power

(Di giovedì 11 maggio 2023)ha parlato del suo rapporto con il. La ragazza ha fatto anche delle rivelazioni riguardo: ecco che cosa ha detto. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso si sta facendo conoscere anno dopo anno. Dopo l’esperienza alla prima edizione di The Voice Senior insieme al padre, la ragazza si sta facendo strada nel mondomusica. Ha già all’attivo diversi singoli pubblicati, oltre che alcune collaborazioni. Di recente ha parlato dei suoicon tutta la, ha svelato alcuni retroscena sul rapporto con la(Instagram @) – ...

Al Bano, il famoso cantante italiano, è sempre stato al centro dell'attenzione mediatica per le sue storie d'amore e i suoi matrimoni. L'ultima rivelazione è quella della figliache ha parlato del suo rapporto con il padre e della difficoltà di crescere sotto i riflettori della stampa scandalistica. Scopri di più su questa sorprendente relazione tra padre e ...Solamente ieri Corriere della Sera ha pubblicato un'intervista di. La giovane figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha raccontato la sofferenza negli anni in cui i suoi genitori erano ...... legata ormai da tanti anni ad Albano(dal quale ha avuto due figli,e Albano Jr). Tuttavia, forse non tutti sanno che nel passato della soubrette (da tempo ormai piuttosto lontana ...

Jasmine Carrisi sui genitori Al Bano e Loredana Lecciso: Da figlia non è bello vedere certe cose Fanpage.it

Che succede tra Romina Power e Loredana Lecciso Un'indiscrezione parla di tensioni nel contesto dello show di Al Bano ...In occasione dello show per festeggiare i suoi 80 anni, sembra che Romina Power abbia messo un veto sulla presenza di Loredana Lecciso ...