Jacobelli | Kim è il miglior difensore della Serie A | su Giuntoli alla Juve

(Di giovedì 11 maggio 2023) Xavier, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show. Di seguito le sue dichiarazioni: "Kim è ilA e tra i top 5 difensori in Europa, dopo quanto visto in questa stagione. E' un calciatore che ha referenze importanti e la sua prima stagione inA è culminata con un risultato storico per il Napoli, dove ha contribuito da protagonista. Milan-Inter e le altre italiane in Europa? Il derby è stato uno spettacolo all'altezzaChampions, questo la dice lunga sull'orgoglio del nostro calcio. Ora ci sono le altre semifinali tra Europa e Conference League, quindi non bisogna trascurare nulla. Il primo tempo del Milan? Insufficiente e inatteso, l'Inter avrebbe potuto chiudere i primi 45' con un ...

Cristiano Giuntoli (LaPresse) - Calciomercato.itPer quanto riguarda il club bianconero,... In otto anni Giuntoli ha fatto meraviglie, ha scoperto calciatori come Kvara e. Chiaro che se la ...' Uno come lui può spostare gli equilibri di una partita come il derby ', ha continuato. '... Possiamo citare giusto gli ultimi due che ha pescato, ovveroe Kvaratskhelia. Se la Juventus ...Cristiano Giuntoli (LaPresse) - Calciomercato.itPer quanto riguarda il club bianconero,... In otto anni Giuntoli ha fatto meraviglie, ha scoperto calciatori come Kvara e. Chiaro che se la ...

L'ANALISI - Jacobelli: "Kim il miglior difensore della Serie A, Accardi ... Napoli Magazine

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Xavier Jacobelli, giornalista: "Kim è il miglior difensore della Serie A e tra i top 5 difensori in Europa, dopo quanto visto in ...Xavier Jacobelli su Calciomercato.it in onda su TV Play ha parlato così della Juventus: "Vlahovic è un patrimonio troppo importante per pensare che la ...