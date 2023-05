IVG NAPOLI coorganizzatore del seminario sulla crisi d’impresa

Savona . Il risultato di questa sera in trasferta a Udine ha regalato matematicamente alil suo terzo scudetto , ed anche nel savonese sono partiti i caroselli dei tifosi partenopei.campione d'Italia. È bastato il pareggio con l'Udinese 1 a 1 per far scattare la festa azzurra. Tra i principali artefici del terzo Scudetto del, c'è Cristiano Giuntoli . Il direttore sportivo arrivato nel club partenopeo nel 2015 ha completato la sua "scalata" verso il successo. Un percorso partito dal Savona , dove nel 2008 aveva ...Savona . Dopo il primo "match point" fallito domenica scorsa con la Salernitana, ilsi prepara a festeggiare lo scudetto numero tre della sua storia. Due i punti che separano la squadra campana dal titolo che manca da 33 anni . Tricolore che potrebbe arrivare già questa sera , ...

Un giovane è rimasto lievemente ferito la notte scorsa in una rissa in piazza De Ferrari a Genova durante i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli. La lite sarebbe scoppiata tra un alcuni ragazzi d ...Genova. Un ragazzo di 23 anni, residente a Savona, è finito stanotte in ospedale con un profondo taglio alla fronte dopo una lite, probabilmente per motivi calcistici, durante i festeggiamenti in piaz ...