Italiano ucciso a coltellate in Germania per avere difeso un amica

(Di giovedì 11 maggio 2023) Alessandro Nunziati Un 25enneè stato trovato morto a Stoccarda, in. Le circostanze della sua morte non sono ancora state… L'articolo proviene da Quilink.

La notizia della morte del giovaneha raggiunto la sua famiglia in Italia, che ha deciso di raggiungere Stoccarda per partecipare ai funerali, previsti per martedì 16 maggio. Bisognerà ...Cercava di difendere la sua ex fidanzata da un'aggressione Vito Barbana, il 25enne originario di San Vito dei Normanni, nel Brindisino,con diverse coltellate da un 51enne siriano a Stoccarda, nel Sud Ovest della Germania. L'omicidio è avvenuto la scorsa domenica, ma solo oggi 11 maggio si è diffusa la notizia con l'identità ...Chi è il giovanea Stoccarda . La lite e l'omicidio . Arrestato un 51enne . Chi è il giovanea Stoccarda. Come riporta Repubblica , l'omicidio risale a domenica 7 ...

Un 25enne italiano ucciso a Stoccarda, Vito Barnaba morto ... Open

(ANSA) - TEL AVIV, 11 MAG - Un israeliano è stato ucciso a Rehovot, nel centro di Israele, quando un razzo lanciato da Gaza ha centrato un condominio di tre piani dove era residente. Lo riferisce la r ...Un anno fa, oggi, veniva assassinata la giornalista palestinese Shireen Abu Akleh. Era la corrispondente di Al Jazeera nella Cisgiordania occupata.