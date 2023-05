Israele e Gaza | escalation sempre peggiore | altri raid | ucciso un leader palestinese

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag – Batti e ribatti tra. Adesso è Tel Aviv nuovamente all’attacco sulla striscia, con un attacco notturno che ha causato tre vittime, di cui una “illustre”, come riporta l’Ansa., attacchi ae morte delnuovamente all’attacco nella Striscia di. Unche nella notte ha prodotto tre vittime, tra cui Al Ghali,islamico. Le Brigate al-Quds lo hanno annunciato in un comunicato: “Ali Ghali, comandante di un’unità di lancio di razzi, è stato assassinato nel sud della Striscia”. Le altre due vittime, secondo fonti mediche palestinesi, sono morte nella distruzione della parte superiore di un edificio a Khan Younis. Anche ...

...figura centrale della Jihad islamica ed era responsabile del recente lancio di razzi contro"... comandante dell'unità del lancio dei razzi, è stato assassinato nel sud della Striscia di...... ha aggiunto Adraee, spiegando che 'in totale finora sono stati lanciati 507 razzi contro, dei quali 154 sono stati abbattuti e 110 sono caduti nella Striscia di'. 'Il 25% dei lanci ...L'Egitto sta lavorando per raggiungere un cessate il fuoco atrae la Jihad Islamica. Lo hanno rivelato fonti del gruppo terroristico palestinese citate dal "Times of Israel". Da,...

Reuters Alta tensione tra Israele e palestinesi, con lanci di razzi dalla Striscia di Gaza e raid da Israele. Da stamani i palestinesi hanno lanciato da Gaza oltre 350 razzi, ma solo 134 sono penetrat ...Il Dipartimento federale degli affari esteri ha invitato ieri sera su Twitter le parti in conflitto a proteggere la popolazione civile – Intanto Guterres esorta le parti a esercitare la massima modera ...