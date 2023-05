Isola | Jalisse a un passo dal divorzio? Vladimir Luxuria rivela | ' Eterna sintonia | non ci metto la mano sul fuoco'

(Di giovedì 11 maggio 2023) Tra le poche certezze del mondo dello spettacolo sembra esserci la salda unione di Fabio Ricci e Alessandra Drusian , noti ai più come i, ma pare che le cose siano molto diverse da come ...

... noti ai più come i, ma pare che le cose siano molto diverse da come appaiono. A sganciare una vera e propria bomba è Vladimir Luxuria , opinionista de L'dei Famosi , reality a cui ..., la rivelazione di Luxuria sui. Dimenticata l'ammonizione a rugbista Andrea Lo Cicero , che aveva dichiarato di non indossare le protezioni perché considerate da fr*cetti , Vladimir ...I nostri naufraghi Marco e Paolo , rinvigoriti dall'incontro con le rispettive mogli, sono tornati con il consueto appuntamento di Radio. Dopo la sigla targata, questa volta ad essere intervistato è toccato a Simone Antolini, compagno di Alessandro Cecchi Paone . Marco lo ha definito ' una scoperta continua ', ...

Isola, Jalisse a un passo dal divorzio Vladimir Luxuria rivela: «Eterna sintonia, non ci metto la mano sul fu leggo.it

I Jalisse sono in gara a L'Isola dei Famosi come coppia, ma secondo Vladimir Luxuria ci sarebbe aria di crisi... Leggi tutto Jalisse in crisi Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno per ...In una recente intervista con noi di Novella 2000 Vladimir Luxuria ha parlato del rapporto tra i Jalisse a L'Isola.