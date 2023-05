Isola dei Famosi | Simone e Alessandro hanno lasciato il reality show | cosa è successo

(Di giovedì 11 maggio 2023) Da pochissimo tempo è trapelata sul web la notizia secondo cuiAntolini eCecchi Paone abbiano abbandonato l’dei. Il giornalista aveva già paventato questa ipotesi durante la scorsa puntata del. In queste ore, però, pare che quella che era una semplice ipotesi si sia trasformata in realtà. Deianira Marzano, L'articolo proviene da KontroKultura.

Ora, però, è diventata realtà: Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini , concorrenti della diciassettesima edizione de L'famosi , hanno abbandonato ufficialmente il reality. ...ASMIU comunica che da lunedì 15 maggio 2023, in orario 8:30 > 13:30, presso la Sede aziendale in ViaLimoni n. 23, saranno distribuite le tessere elettroniche per utilizzare l'ecologica automatica interrata di VIA ASCOLI. L'infopoint sarà aperto dal lunedì al sabato (festivi esclusi) dalle ...Nervi tesi tra due concorrenti del reality show: l'ex rugbista prende una posizione Nel daytime de L'Famosi , Andrea Lo Cicero ha fatto sapere a Marco Mazzoli che Helena Prestes continua ad ...

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno deciso di lasciare l'Isola dei Famosi 2023. La coppia ha abbandonato il reality di Canale 5 ...Ancora sconosciute le motivazioni della scelta. Il celebre giornalista e il compagno avevano già accennato nella puntata scorsa di un gesto simile ...