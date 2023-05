Isola dei Famosi | Indiscrezione | Cecchi Paone e Simone Antolini abbandonano il gioco

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 11 maggio 2023) La notizia è stata confermata da fonti vicine al programma, ma ancora non sono state rivelate le motivazioni dell’abbandono. Nel frattempo, i due ex concorrenti del reality show sono già tornati attivi su Whatsapp Alessandrohanno deciso di abbandonare l’dei2023, generando grande clamore tra i fan del programma. Le motivazioni dell’abbandono non sono ancora chiare, ma ci sono alcune ipotesi su cui si sta indagando. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, i due ex concorrenti del reality show sono già tornati attivi su Whatsapp, ma il pubblico resta in attesa di maggiori chiarimenti sulla loro scelta. In particolare, sembra che Alessandroavesse già minacciato di lasciare ...