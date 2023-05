Isola dei Famosi | Helena Prestes scoppia a piangere | ‘Sto morendo di fame | mi sento sola e diversa dagli altri’ | fan indignati ‘A casa’

(Di giovedì 11 maggio 2023) All’dei2023,finisce al centro dell’attenzione social. La giovane brasiliana, provata dai continui attacchi e dalle precedenti liti,a dirotto e si sfoga con Corinne Clery. ‘Nessuno mi capisce, mi giudicano, non posso essere me stessa’, dice all’attrice francese. Il crollo nervoso discatena una rivolta social: L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: L’dei2023, Asia sbarca sulle spiagge dell’Honduras e ottiene il cibo per i naufraghi: Paolo Noise si dissocia ‘Che schifo’ L’dei, nuovo ...

...contro la sinagoga di Ghriba sull'di Djerba, una delle principali attrazioni turistiche della Tunisia, rischia di aggravare l'instabilità politica ed economica del primo Paese di partenza...Momento difficile per Helena Prestes a L'Famosi . La giovane naufraga si è lasciata andare a un duro sfogo con Corinne Clery in cui ha accusato tutti gli altri naufraghi di volerla fare fuori dal reality show condotto da Ilary ...Cos'è successo Marco Predolin attacca l'Famosi: 'La mia famiglia in apprensione per colpa vostra'. La risposta piccata di Ilary Blasi Mark Caltagirone Dopo il caso Mark Caltagirone, Pamela ...

Sull’isola di Ischia, la collaborazione tra i volontari, i Carabinieri della Sezione Operativa Antibracconaggio (SOARDA), i Carabinieri CITES di Napoli e il personale della locale stazione dei ...Vladimir Luxuria ha parlato dei Jalisse, sganciando una bomba. L'opinionista ha detto la sua sulla coppia composta da Fabio Ricci e Alessandra Drusian e su quello che potrebbe essere il loro futuro un ...