Isola dei Famosi | Helena Prestes abbandona? Sfogo e reazioni del web

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 11 maggio 2023) In queste ore,ha avuto un momento di sconforto all'dei. La naufraga è scoppiata in lacrime con Corinne Clery ed ha ammesso di essere particolarmente provata da questa esperienza. La modella ha addirittura paventato l'ipotesi di andare via dal reality show. A generare il suo malessere sono stati soprattutto gli attacchi ricevuti da alcuni naufraghi, i quali sembrano reputare falsi tutti i suoi comportamenti. La giovane, così ha avuto un crollo e il pubblico da casa si è subito riversato sui social per commentare l'accaduto. Da che parte staranno? Lodiall'dei2023 A distanza di quasi un mese dall'inizio di questa edizione dell'dei ...