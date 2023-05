“Isola dei Famosi” | Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini lasciano | i motivi

E' giunta pochi minuti fa la notizia che la coppia di fidanzati, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, ha deciso di lasciare l'Famosi dopo la richiesta da parte degli autori di partecipare come singoli concorrenti. A riportare la notizia, Deianira Marzano.2023, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini ...... arriva il tour estivo di unoprincipali artisti della scena contemporanea: Lucio Corsi , ... Le date Il tour, prodotto da Ponderosa Music & Art, partirà il 17 giugno al Moon in June,Maggiore (...... l'ipotesi sul motivo In tanti ovviamente si staranno chiedendo il motivo per cui la coppia pare abbia deciso di abbandonare definitivamente questa edizione dell'Famosi , come riportato ...

Alessandro Cecchi Paone abbandona l'Isola dei Famosi. Il divulgatore scientifico ha deciso di lasciare il reality di Canale 5 dopo aver appreso la notizia del ritiro del fidanzato ...La coppia, formata dai due fidanzati Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sembra che abbia deciso di lasciare l'Isola dei Famosi.