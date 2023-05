Isola dei Famosi 2023 | il manager di Gian Maria attacca Alvin | “Lavori per Grazia Divina”

(Di giovedì 11 maggio 2023) La tensione non si respira solo sull’deima anche fuori tra le persone vicine ai naufraghi. In queste ore, ildi uno dei concorrenti è finito sulla bocca di tutti per le parole al veleno contro. Stiamo parlando di Andrea Di Carlo, agente diSainato, new entry delle ultime settimane. Con un post su Instagram, ilha affossato il modo di condurre dell’inviato, reo di non spiegare bene le prove al gruppo in Honduras.dei: ildiLa conduzione della nuova edizione dell’deiè finita nell’occhio del ...

... Spinelli: "Nessuna ritualità, impegno costante" 20 Novembre 2022 Siena, nuovaecologica in StradaCappuccini 28 Febbraio 2023 Energia: Coldiretti Toscana, in arrivo incentivi per produrre ...... sotto sotto, il sospetto di essere vittima di una cospirazionebambini per rovinarle cene, ... Lontano dalla suaè nostalgica, è vero, ma non veramente un pesce fuor d'acqua. Piuttosto un ...a a a Andrea Di Carlo, il manager di Gian Maria Sainato, unonaufraghi di questa nuova edizione dell'Famosi, si è scagliato contro l'inviato Alvin : 'Tu che suggerisci in maniera sibillina: 'Con Gian Maria ci hai passato meno tempo'. Si vede che questo lavoro lo fai ma sempre per grazia ...

"Cecchi Paone è una persona orrenda e lo pensano in molti" ex nota naufraga ed ex gieffina tuona sul giornalista che ha deciso di lasciare l'Isola dei Famosi dopo il ritiro forzato di Simone Antolini.Simone Antolini ha dovuto lasciare per problemi di salute e il compagno Alessandro Cecchi Paone non ha voluto proseguire da solo ed è tornato in Italia con lui.