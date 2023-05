Isola dei famosi 2023 | Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno abbandonato il programma | ecco perchè

(Di giovedì 11 maggio 2023) Sono state rivelate le ragioni per cuilasciato l'dei. L'deiha registrato la perdita di due dei suoi concorrenti:i quali sono ufficialmente diventati ex naufraghi dopo averil. La notizia è stata comunicata attraverso un post pubblicato sulla pagina social del. La produzione ha spiegato che la coppia ha deciso di lasciare ila causa di un improvviso malore di. Durante l'ultima puntata ...

