Isola 17 | Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono ufficialmente fuori dal gioco | le motivazioni

Leggi su isaechia

(Di giovedì 11 maggio 2023) Durante la quarta puntata de L’dei Famosi abbiamo appreso dell’infortunio di, nel cast del reality in coppia con. Lunedì sera l’inviato Alvin ha comunicato chenon avrebbe preso parte alla puntata a causa di un malore dovuto alla bassa pressione sanguigna. In quel momento, il giornalista ha voluto chiarire con veemenza che, senza il fidanzato, non avrebbe continuato l’esperienza televisiva. Concetto, questo, espresso meno pacatamente quando la conduttrice Ilary Blasi ha informato i naufraghi della tribù degli Accoppiados che avrebbero dovuto iniziare a giocare singolarmente. Appresa la notizia,ha reagito enunciando i termini del contratto firmato a settembre, che ...