Inzaghi | «Primo tempo da chiudere con divario maggiore! Manca…»

(Di giovedì 11 maggio 2023) A parlare al termine della partita vinta dall’Inter sul Milan, il tecnico interista. L’allenatore nerazzurro ha analizzato il match. Soddisfazione per quanto fatto AD UN PASSO DAL SOGNO ? Simone, ai microfoni di Sportitalia, ha commentato la grande vittoria dell’Inter: «Bravi i ragazzi, abbiamo fatto unperfetto, mentre nel secondo abbiamo gestito rischiando nulla se non per il palo di Tonali. Manca un ultimo passettino. Nelildoveva essere più grande, potevamo fare qualche gol in più. Prendiamoci questo 2-0, mancano 90? più recupero per un grandissimo sogno. Ora abbiamo il Sassuolo, poi il Milan. Abbiamo centrato una finale di Coppa Italia, vogliamo quella di Champions League. Onore a questi ragazzi, perché giochiamo ...

dovrà solo evitare raptus da pazza Inter perché il 10 giugno diventi la notte più importante della sua carriera. Ilatto dice che il terzo euroderby può scrivere un'altra storia.Sulangolo Dzeko si libera di Calabria (marcatura discutibile) e toglie le ragnatele all'... il piano partita di Simone) il raddoppio è un fraseggio tra Di Marco che l'armeno (Lautaro ..."In questo momento, dopo ilround, l'Inter ha più di un piede in finale. E a Istanbul, con la qualità dei singoli a disposizione di, che si trovino di fronte il Real Madrid o il ...

L’Inter ha vinto per 2-0 la gara di andata delle semifinali di Champions League contro il Milan. L’unica nota stonata sembrava essere il cambio anticipato di Hakan Calhanoglu. Ma non c’è alcun allarme ...L’Inter è quasi in finale, il Milan ha quasi fallito. E’ sempre imprudente tirare conclusioni dopo la sola gara di andata, soprattutto se si parla di Champions League, ma, visto che ci ho azzeccato ne ...