Inzaghi ha dominato la sfida tattica con Pioli

(Di giovedì 11 maggio 2023) È il minuto 82, Barella si alza in pressing su Tonali dieci metri oltre la linea di centrocampo e riesce a sporcare il lancio lungo tentato dal centrocampista del Milan. La palla finisce quindi sui piedi di Lukaku, che subito torna da Barella. Il centrocampista conduce la palla in diagonale, trascinandosi dietro Tonali che lo insegue, e spostando dal centro della difesa Thiaw. La linea arretrata del Milan è aperta perché il terzino destro Kalulu e l’altro centrale, Tomori, si erano allargati per offrire comode linee di passaggio laterali in fase di costruzione. Mentre Barella porta palla da sinistra verso destra, l’altra mezzala (Gagliardini) si muove in maniera opposta, tagliando da destra verso sinistra e attaccando lo spazio centrale creato dallo spostamento di Thiaw. Con estrema lucidità Barella si ferma, si gira di 180 gradi e con la punta del piede riesce a servire il movimento ...

... con i loro rivali del tutto sorpresi dall'avvio fulminante della banda di. Alla prima ... Termina sul 2 - 0 un primo tempodagli 'ospitì. Gli ormai ex campioni d'Italia creano il primo ...... 'VOLA L'INTER'; 'Milan, derby deciso in 11 minuti'. Questa sera sono chiamate a ripetere quanto fatto di buono dalla squadra di Simoneanche Juventus, Roma e Fiorentina: 'Assalti ...L'Inter ci hain velocità e fisicità.si inventa la mossa di Barella a chiudere su Theo ma il nostro terzinone è davvero scialbo. Difficile dare 3 gol a questa Inter, in grande forma ...

La diretta gratis ci sarà. E sarà garantita da Mediaset. Anche l'euroderby di ritorno, valido per la semifinale di Champions League, sarà visibile a tutti: Inter-Milan, in programma martedì 16 maggio ...Forse è stato il bellissimo gol di Dzeko (quasi a freddo), forse la mancanza di Leao... chissà... ma è certo è che nei primi 45 minuti a San Siro vi era una sola squadra in campo, l'Inter, con il Mila ...