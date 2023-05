Intesa in Cdm per De Gennaro comandante Gdf; Vittorio Pisani nominato capo della Polizia

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di(attuale vicedirettore dell'Aisi) a. L'uscente Lamberto Giannini sarà il prefetto di Roma. «Desidero inviare i miei migliori auguri di buon lavoro al nuovo, e al nuovo Prefetto di Roma, Lamberto Giannini - così la premier Giorgia Meloni -. Abbiamo scelto due servitori dello Stato di grande competenza ed esperienza che contribuiranno a rafforzare la sicurezza dei cittadini e la difesa delle istituzioni».«Siamo profondamente grati per il lavoro che lae le Forze dell'Ordine svolgono ogni giorno per mantenere l'ordine pubblico». Ae Giannini «auguro un ...

C'è l'accordo sul capo della Guardia di Finanza. La formalizzazione dovrebbe però avvenire al prossimo Consiglio dei ministri perché a questa riunione è assente il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, impegnato con il G7 in Giappone. Ma per formalizzare la nomina si attenderà il prossimo Consiglio dei ministri.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Desidero formulare i migliori auguri di buon lavoro. Abbiamo scelto servitori dello Stato di grande competenza ed esperienza che contribuiranno a rafforzare la sicurezza dei cittadini e la difesa delle istituzioni". Il nuovo capo della Polizia e direttore generale del Dipartimento di pubblica sicurezza è Vittorio Pisani. Il Cdm ha designato Roberto Sergio quale componente del Cda Rai in rappresentanza del Mef.