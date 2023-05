Internazionali tennis | Fognini batte Murray e vola al secondo turno

'It's not over', non è finita. È la tradizionale scritta post - partita sulla telecamera a rivelare lo stato d'animo di Fabio Fognini agliBnl d'Italia a Roma , dopo la splendida vittoria su Andy Murray , battuto in un match di alti e bassi in quasi tre ore di gioco. 'È un messaggio per me stesso' ha ammesso Fabio, ...Iniziano tra mille difficoltà glididel Foro Italico a causa della pioggia caduta dalla prima mattinata su Roma che ha ritardando molti incontri. Fabio Fognini fa impazzire il Centrale del Foro Italico, superano ...PROGRAMMA E COPERTURA TV CALENDARIO ATP CALENDARIO WTA MONTEPREMIATP MONTEPREMIWTA

ATP Roma: Fognini batte Murray e Cobolli out, i risultati agli Internazionali di tennis Sky Sport

Chi ama il tennis ama Fabio Fognini. L'inossidabile campione sanremese oggi era l'attesissimo protagonista della sfida dal sapore amarcord contro Andy Murray. Due grandi del tennis ...