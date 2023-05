Internazionali Domani Edberg premiato con la racchetta d’oro

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 maggio 2023) – Stefansaràaglidi Roma con la “” 2023, riconoscimento che la Federazione Italiana Tennis e Padel assegna, dal 2006, ai tennisti che hanno scritto la storia di questo sport. A consegnare il premio –sul Campo Centrale del Foro Italico intorno alle 18:45, ovvero prima del match maschile della sessione serale (con inizio previsto non prima delle 19) – sarà l’ambasciatore del tennis italiano nel mondo, Nicola Pietrangeli, alla presenza del Vicepresidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Isidoro Alvisi. A seguire, il 57enne campione svedese verrà intervistato in campo dall’ex regina del tennis azzurro, Flavia Pennetta, vincitrice dell’edizione 2015 degli Us Open. (Com/Red/ Dire)