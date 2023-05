Internazionali d' Italia | Sonego fa festa | vittoria su Chardy e torta in campo

ROMA - Doppia festa al Foro Italico per Lorenzo Sonego , che nel giorno del suo 28° compleanno ha debuttato vincendo nel primo turno deglid'ed è stato poi omaggiato dagli organizzatori con una torta tagliata direttamente in campo dal torinese , che ha così condiviso la sua gioia con i tifosi e gli spettatori ...Dopo il successo in scioltezza contro il francese Jeremy Chardy nel primo turno deglid', celebrato con una torta tagliata in campo dopo il match, il neo 28enne torinese ha ...Lorenzo Sonego avanza al 2° turno degliBnl d', in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma. L'azzurro, numero 48 del mondo, supera il francese Jeremy Chardy, sceso al numero 591 del ...

Sonego, la torta di compleanno al Foro e quella dedica all'amico Berrettini: "Ci manchi" La Gazzetta dello Sport

Il Day 4 degli Internazionali BNL d’Italia vedrà entrare in gioco i primi big. Sarà Jannik Sinner ad aprire il programma sul Campo Centrale alle ore 11:00. L’altoatesino tornerà a competere dopo ...«Sicuramente è stata un’ottima partenza di stagione. Ho fatto tante partite, che è la cosa più importante, ho fatto nuove esperienze. Qua a Roma ovviamente ...