Internazionali d’Italia di Tennis | Giorgi vince il match d’esordio | “Roma è un sogno”

(Di giovedì 11 maggio 2023)– I sorrisi delle Azzurre illuminano la nottena del 10 maggio. Camilaed Elisabetta Cocciaretto vincono ie proseguono ilal Foro Italico. Entrambe felici di giocare ae agli, in casa. Lain rimonta la partita con l’olandese Arantxa Rus (n.107 WTA), con il risultato di 4-6 6-2 6-3, fuggendo alle preoccupazioni di un fastidioso ginocchio destro che l’aveva costretta all’abbandono dell’Open di Madrid: “Bellissimo giocare ache è una delle mie città preferite, la trovo davvero splendida. Giocare in casa è un’altra cosa: ere qui è speciale”. Dichiara l’Azzurra come riportato dal ...

...locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordiresi esecutivi in;. immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del. Lgs. ..."A me non risulta che ci siano problemi bilaterali trae ...che sia molto proficuo utilizzare le relazioniper ... al G7 in Giappone o al summit del Consiglio'Europa di Reykyavik.Intanto, anche agliBNL, innalzati dall'upgrade a Super Masters 1000 di 12 giorni, i doppisti che colpiscono nella griglia di partenza hanno nomi più noti. Con tutto il ...