Internazionali d’Italia | compleanno con vittoria per Sonego | “Per Berrettini”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma – Una primaaglial Foro Italico e anche unda festeggiare. Lorenzoha trascorso una splendida giornata sotto il cielo di Roma e sotto il sole a picco sul rosso del Centrale. Ha battuto il francese Chardy per 6-2, 6-2 in un’ora e 15 minuti. E’ arrivata poi una bella torta tutta per lui e che lui stesso ha preso tra le braccia in campo, dopo il match, in mezzo agli applausi del pubblico. Un primo turno da ricordare per il piemontese, che ha spento le candeline e ha dedicato la suaall’amico Matteo: “E’ brutto non vederlo qui, so quanto avrebbe voluto esserci e soffro senza di lui. Spero di sia il prossimo anno”. Oraguarda ai prossimi match: “Contro Nishioka ho giocato ...