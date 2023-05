Internazionali d’Italia 2023 | Sonego | “Il mio tennis si è evoluto | il percorso è quello giusto”

Il campione, impegnato agli, ha quindi parlato della sua amicizia con il tennista Carlos Alcaraz , nonostante la rivalità in campo: 'In partita ognuno di noi prova a fare il ...... in rappresentanza di 65 scuole di ogni parte. Il tema ...sul nostro territorio di eccellenze nazionali ein ...L'occupa il 17° posto in graduatoria per quanto riguarda ... Secondo le opinioni del panel di esperti, la ... fortemente incentrato sulla piccola dimensione'impresa, che non ...

Internazionali d'Italia 2023: otto italiani in campo per la qualificazione al secondo turno RaiNews