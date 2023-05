Internazionali d’Italia 2023 | programma | orari e ordine di gioco di venerdì 12 maggio con Sinner

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il, glie l’dideglidella giornata di12. Ad aprire le danze sul campo centrale sarà Jannik, che farà il suo attesissimo ritorno in campo contro l’australiano Tanasi Kokkinakis, mentre a seguire sarà la volta della numero uno del mondo Iga Swiatek contro Pavlyuchenkova; in serata, sempre sul centrale, Jasmine Paolini affronterà la kazaka Elena Rybakina. Sul Pietrangeli scenderanno in campo Fabio Fognini e Camila Giorgi, che sfideranno rispettivamente Miomir Kecmanovic ed Alexandrova. Nell’ultimo match del campo 12 Lisa Pigato se la vedrà contro Daria Kasatkina. Ecco ilcompleto di12 ...

Nella giornata di domani alle 18:45, sul Campo Centrale degli2023 , lo svedese Stefan Edberg riceverà la Racchetta'oro , riconoscimento che la Federazione Italiana Tennis e Padel assegna, dal 2006, ai tennisti che hanno scritto la ...Carlos Alcaraz se la vedrà contro Albert Ramos - Vinolas al secondo turno degli2023 , Masters 1000 in programma sui campi del Foro Italico di Roma . Tutti speravamo nella presenza di Francesco Passaro per l'esordio di Carlos Alcaraz nel torneo capitolino, ...