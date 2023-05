Internazionali d’Italia 2023 | Day 3 | Fognini ruggisce ancora | bene Giorgi e Cocciaretto Che peccato | Matilde!

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 maggio 2023) Si temeva la pioggia potesse condizionare enormemente questo mercoledì al Foro Italico, ma nonostante un avvio ritardato di un’ora e mezza anche la terza giornata degliè stata portata a termine. Si son fatte le ore piccole al Foro Italico, ma quantomeno il pubblico rimasto fino a dopo la mezzanotte è potuto tornare a casa dopo aver assistito alla bella vittoria in rimonta di Camilasu Arantxa Rus con lo score 4-6 6-2 6-3. Un successo non affatto scontato, contro una giocatrice che sul rosso ostica da affrontare, in particolar modo su un campo ‘pesante’ come lo era oggi quello del Centrale. In prima serata è invece toccato a Fabiotogliersi una grande soddisfazione dopo mesi davvero difficili, sia a livello fisico che di risultati. Davanti agli occhi del suo primogenito Federico, ...