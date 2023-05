Internazionali BNL d’Italia 2023 | Potapova si conferma in forma smagliante | eliminata Cocciaretto

(Di giovedì 11 maggio 2023) Numero 25 del ranking, ma il suo valore attuale è ben più alto di quello che la sua classifica potrebbe suggerire: Anastasia, che può vantare 8 vittorie negli 11 match disputati a partire dal WTA 1000 di Miami, spezza il sogno di Elisabettaal secondo turno degliBNL. La 22enne moscovita triofa per 6-4 6-4 in 1 ora e 36 minuti e si qualifica per il terzo turno al Foro Italico: prossimo ostacolo, per lei, la connazionale Veronika Kudermetova, contro cui avrà l’obiettivo di rifarsi dopo il ko patito a Madrd. È stata una partita il cui svolgimento è stato piuttosto irregolare, ma in cui alla fine è venuta fuori tutta l’esuberanza tecnica di unain, certamente una delle tenniste più calde di questi ...

Il tennista palermitano ha sconfitto Mackenzie McDonald in due set. Al secondo turno, affronterà Bautista ...Passaro 4 - 6 6 - 1 6 - 4 In due ore e diciannove minuti arde per poi spegnersi il sogno di Francesco Passaro aglid'Italia . L'azzurro è brillante per un'ora, in tempo per vincere ...Fuori Nardi e Passaro Vince e convince anche Marco Cecchinato : il primo azzurro a passare il turno nel Day 3 deglid'Italia. Il palermitano si è imposto con un netto 6 - 3, 7 - 5 ...

Internazionali BNL d'Italia 2023, Medvedev: "Guerra in Ucraina Sapete bene la mia posizione" SPORTFACE.IT

Con la presente per avvisarvi che domani – venerdì 12 maggio – in esclusiva in chiaro su canale 20 il match degli ‘Internazionali BNL d’Italia’ di Tennis “KOKKINAKIS-SINNER” a partire dalle ore 11.00, ...Il direttore di Ubitennis proietta lo sguardo sul tabellone di Jannik: il Ruud attuale può essere pericoloso per l'altoatesino