L'of Monaco, la Business School del Principato di Monaco, lancia 3 speciali borse di studio per giovani talenti per il Master in Business Administration, programma di livello ...Professoressa alla Floridaed esperta di traffico di droga e criminalità organizzata, Yulia Vorobyeva ha spiegato che 'la cocaina viene distribuita da San Pietroburgo e Mosca,...... l'utilizzo dell''H - Index' sulla prolificità e l'impatto delle pubblicazioni e l'... con un punteggio di 98.7, nella classifica del Qs Worldrankings by subject In totale, ...

International University of Monaco lancia 3 speciali borse di studio ... Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...A molecular machine, which plays an essential ‘cargo’ role in controlling the delivery of proteins to the surface of human cells, and is implicated in several diseases, has been identified in a ...