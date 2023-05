Inter superiore al Milan! Mandato gli undici di Pioli in confusione – TS

(Di giovedì 11 maggio 2023) L’domina la semifinale d’andata di Champions League mandando il Milan allo sbando. Secondo Tuttosport la squadra di Inzaghi ha vinto nettamente, dimostrando superiorità sul campo (vedi articolo).– L’esce dalla semifinale d’andata di Champions League con un validissimo 2-0 rifilato al Milan. Come spiega l’edizione odierna di Tuttosport, però, il risultato, seppur buono, non rispecchia al massimo la partita vista a San Siro. Sì, perché la squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato dal primissimo minuto dell’Euroderby di essere di gran lungarispetto ai rossoneri. Milan-, dunque, per l’intensità e il calcio giocato, sarebbe potuta finire con un punteggio più alto in favore dei nerazzurri. Soprattutto nel primo tempo, infatti, l’atteggiamento messo in campo ...

... vincitore di una Champions nel 1994, parte dalla qualità della rosa ha disposizione di Pioli: 'Il livello dei calciatori dell'a quello del Milan. I rossoneri dovranno fare una ...... con visita guidata all'interno della Basilica Inferiore e. Il tutto in coda a una prima ... L'ex giocatore dell'parlerà ai tanti ragazzi presenti in sala, raccontando la sua esperienza ...... forse proibitiva per l'(che tiene sempre in caldo la possibile conferma di Lukaku) e molto ... Openda fa gola a diversi club inglesi che, come sappiamo, hanno una forza economicaalle ...

Nesta: "Il Milan oggi ha fatto grande fatica. Inter superiore in tanti aspetti ma è ancora aperta" Milan News

– Primo round nell’euroderby in semifinale di Champions League, con il Diavolo ad ospitare l’Inter in un San Siro sold out: finisce 2-0 per i nerazzurri. Ecco le pagelle… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...