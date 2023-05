Inter-Milan | per il ritorno restano da migliorare… 7 minuti!

Leggi su inter-news

(Di giovedì 11 maggio 2023) Nella sfida di andata tra, i nerazzurri hanno messo in scena un vero e proprio dominio. Una prestazione quasi perfetta, se non fosse stato per un fattore da migliorare in vista del. Ovvero quei primi sette minuti, come dichiarato da Stefano Pioli… (vedi articolo) FATTORE DA MIGLIORARE – Con uno 0-2 e ancora 90 minuti da giocare è vietato restare tranquilli. Bisogna anzi lavorare e cercare di capire cosa migliorare in vista di, gara didella semifinale di UEFA Champions League in programma a San Siro il prossimo martedì. Un aiuto arriva già da Stefano Pioli, che nelle dichiarazioni post-partita ha sottolineato come i nerazzurri non siano mai riusciti ad arrivare nell’area rossonera neanche una volta nei primi 7 minuti di gara. Il neo, ...