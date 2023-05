Inter-Milan | occhi sul ritorno | tutto il programma della vigilia

Se devo fare un nome, essere stato il primo allenatore di Bruno Fernandes in Italia è stata senza dubbio la più grande ma vedere che società come, Juventus o Atalanta, giusto per citarne ...... 'Penso che ieri l'approccio sia stato determinante, siamo andati avanti 2 - 0 e questo ha destabilizzato ilche rimane una squadra forte'. L'Ad dell'si è poi sbilanciato sul futuro di ...Commenta per primo Popolo nerazzurro in festa dopo la vittoria dell'nell'euroderby di Champions contro il. L'ex attaccante brasiliano Adriano sui social manda un messaggio alla sua ex squadra: ' Sono felice. Manca una partita alla finale, forza! '.

La conferma del tecnico non è in discussione dopo la vittoria nell’andata della semifinale di Champions. Ma c’è una macchia sulla stagione: “In campionato siamo stati spettatori del Napoli”.Dopo lo 0-2 di ieri sera in favore dell'Inter, gli occhi dell'Euroderby sono tutti puntati sulla gara di ritorno, in programma per martedì a San Siro, con il Milan a caccia dell'impresa di ribaltare l ...