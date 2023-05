Inter | Inzaghi soddisfatto a metà | “Orgoglioso dei miei | ma…”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Una strepitosasi aggiudica il primo round dell’Euroderby: decisivi i gol di Dzeko e Mkhitaryan, ma i nerazzurri avrebbero potuto dilagare PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il primo atto dell’Euroderby sorride all’. I nerazzurri vincono strameritatamente la gara d’andata e mettono un bel mattoncino in vista della finale di Istanbul. La squadra Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

dovrà solo evitare raptus da pazzaperché il 10 giugno diventi la notte più importante della sua carriera. Il primo atto dice che il terzo euroderby può scrivere un'altra storia.Le carte, nel calcio, spesso non mentono. E le carte dicono che l'ha il vento nelle vele e viaggia verso il Bosforo, finale di Champions league. Grazie a quell'...d'autore per Simonee i ...LA PROVA - Per la terza volta nella sua storia l'hanno avuto la meglio sul Milan per tre ...una prova allora si può constatare quanto Stefano Pioli vada in difficoltà contro Simone. Se da ...

Inzaghi: "Orgoglioso della mia Inter, ma potevamo segnare di più. Occhio però che non è finita" La Gazzetta dello Sport

Voti alti per i nerazzurri dal Corriere dello Sport dopo il successo nel derby di Champions. Spiccano gli 8 a Inzaghi e Deko, non ci sono insufficienze. Molto bene anche Dumfries. S.La squadra di Simone Inzaghi si aggiudica l'andata della semifinale di Champions League grazie alle reti di Dzeko e Mkhitaryan. Martedì prossimo (16 maggio) il ritorno: a Pioli serve un miracolo ...