Inter in grande spolvero | Marotta forse conferma Inzaghi ' Resta? Penso di sì'

Il neo è, per l'ma anche per altre grandi squadre, quello di aver fatto un campionato da spettatori e questo depone sfavorevolmente. Ma per il resto la stagione è positiva". Lo ha dichiarato l'...... le valutazioni su un allenatore non si fanno sugli episodi, ma bisogna guardare ined è stato bravo da questo punto di vista. Il neo è, per l'ma anche per altre grandi squadre, quello ...... "Ricordo laattesa e le aspettative per quella partita, fu una vigilia veramente carica di ... Pancaro, oggi allenatore, commenta la semifinale che porterà dritti alla finalissima, con l'...

Milan-Inter, Inzaghi: "Grande gara ma manca un pezzo per conquistare un sogno" Sky Sport

L'ex calciatore e tecnico Daniele Daino a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dell'Euroderby vinto dall'Inter.Il giorno dopo la vittoria per 2-0 nella semifinale d’andata di Champions League contro il Milan, l’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato del derby e non solo. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da ...