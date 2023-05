Inter | il baby Carboni in gol con l’Argentina U20! Gioiello

(Di giovedì 11 maggio 2023) Valentin, attaccante integrato alla Prima Squadra dell’da questa stagione, ha giocato questa sera conU20 e segnato il gol del vantaggio della sua nazionale. Futuro brillante. FUTURO – Valentinè stato convocato dalU20 per i Mondiali di categoria che inizieranno il prossimo 10 maggio. La nazionale ha già iniziato le sue prime partite per preparare la competizione, quest’oggi l’Albiceleste era attesa dal match contro la Repubblica Dominicana U20.dell’, ha segnato il gol dell’1-0 e aperto le marcature della gara. Il fantasista di scuola nerazzurra ha esordito in questa stagione in Champions League contro il Bayern Monaco, ha anche guadagnato cinque presenze in Serie A. Dopo la rete ...

