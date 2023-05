Inter | finisce 2-0 l’euroderby col Milan | i nerazzurri ipotecano la finale di Istanbul

(Di giovedì 11 maggio 2023) Con lo scudetto ormai conquistato dal Napoli di Luciano Spalletti, che aspetta soltanto di sollevare la Coppa Campioni d’Italia nel match contro la Sampdoria – valido per la 38ª giornata di Serie A – ora l’attenzione è completamente rivolta sulle varie squadre italiane impegnate sul fronte Europa. Tra queste spicca senza alcun dubbio l’capitanata da Simone Inzaghi, che in occasione della semid’andata di Champions League contro il, si è imposta con un secco e netto 2-0. Una prestazione davvero straordinaria quella messa in atto da parte dei ragazzi guidati da Simone Inzaghi – al secondo anno sulla panchina de La Beneamata – capaci contro ildi imporre fin da subito un ritmo davvero elevatissimo alla partita. Il vantaggio nerazzurro infatti è arrivato dopo soli 8?, grazie ad uno splendido ...

C'è poco da fare: semifinale o non semifinale, quando c'è Mourinho di mezzo il discorsosempre per focalizzarsi su di lui. Tanto vale allora togliersi subito il dente: 'Dal Psg mi ...era l',...Inzaghi inserisce Brozovic e Lukaku per Mkhitaryan e Dzeko e l'ritrova vitalità.0 - 2 e ora al Milan serve un'impresa.Roma, 11 mag. UnInter indemoniata nel primo tempo fa suo il derby dandata delle semifinali di Champions League.2 - 0 per i nerazzurri, che giocavano in trasferta. Martedi' 16 maggio retour match in casa dellInter con i nerazzurri che hanno un piede in finale anche se latmosfera del derby toglie ogni ...

LIVE Milan-Inter, Champions League 2023 in DIRETTA: a San Siro un derby d'Europa atteso da 20 anni OA Sport

– Primo round nell’euroderby in semifinale di Champions League, con il Diavolo ad ospitare l’Inter in un San Siro sold out: finisce 2-0 per i nerazzurri. Ecco le pagelle… Leggi ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...