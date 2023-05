Inter | Dzeko rompe una certezza di lungo corso al Milan

... decisivo, con le sue mosse, per la vittoria dell'contro il Milan nella semifinale di andata di Champions League. ' Inzaghi ha azzeccato tutto: scelte e cambi.e Mkhitaryan, i goleador, ...Dopo 8', il tempo che impiega un raggio di sole a colpire la terra, l'era già in vantaggio con il Professor. Dopo altri 3', un lasso di tempo alla Giroud, è arrivato il 2 - 0 di ...Basti pensare agli autori dei gol al Milan "sfortunato", secondo Ambrosini:e Mkhitaryan (arrivati entrambi dalla Roma), 71 anni in due. Allo stesso modo, almeno fino a ieri, quando l'...

Inter, Dzeko: “Felici ma sfortunati per non aver segnato il terzo”. E siparietto con Schmeichel fcinter1908

Dopo 104 corner senza subire gol, si è interrotta ieri contro l'Inter la serie positiva del Milan. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport. “Era da 104 corner che il Milan non prendeva gol. La serie si ...Milan, il day after e l'analisi tecnica della sconfitta. Le responsabilità di Stefano Pioli e dei giocatori. Il peso dell'assenza di Rafael Leao per infortunio.