Inter | Antonello sul nuovo stadio | “Potremmo incassare di più e riempire gap con top club europei”

Commenta per primo Alessandro, amministratore delegato area corporate dell', è intervenuto all'evento de Il Foglio Sportivo 2023 ed è tornato sulla vittoria contro il Milan nella semifinale d'andata di Champions ....../ fotoSammarco/Image Sport nella foto: Stefano Pioli Il tecnico del Milan , Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video prima del derby contro l'......- campionato di calcio serie A / Roma - Milan / fotoSammarco/Image Sport nella foto: Rafael Leao L'attaccante del Milan , Rafa Leao, non sarà neanche in panchina, stasera, contro l', ...

Antonello: "Zhang presidente maturo, ci aiuta a ragionare fuori dagli schemi. Stadio e sponsor: la... Fcinternews.it

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato a Il Foglio in merito alla questione San Siro. Le sue parole, a partire dal derby di ieri sera. Ieri 10,461 milioni di euro di ...Alessandro Antonello, amministratore delegato area corporate dell'Inter, è intervenuto all'evento de Il Foglio Sportivo 2023 ed è tornato sulla vittoria contro il Milan nella semifinale d'andata di Ch ...