Inter | a Marotta l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana | le sue parole

(Di giovedì 11 maggio 2023) Beppe, ad dell’, è stato premiato conal: il dirigente risponde così Beppe, ad dell’, è stato premiato conalpresso sala Verdi del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano. LE– «Questo riconoscimento mi è molto gradito e rappresenta il coronamento dei miei oltre 40 anni di carriera. Sono molto orgoglioso di riceverlo e colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine e hanno lavorato con me in tutti questi anni».

Marotta: "Credo che Inzaghi resterà. La cessione di Onana La escludo" La Gazzetta dello Sport

La conferma del tecnico non è in discussione dopo la vittoria nell’andata della semifinale di Champions. Ma c’è una macchia sulla stagione: “In campionato siamo stati spettatori del Napoli”.Intervenuto dal palco de Il Foglio Sportivo 2023, l'amministratore delegato area sport dell'Inter, Beppe Marotta, torna sulla gara di Champions contro il Milan: "Belle soddisfazioni Assolutamente sì.