Intenzioni di voto | Pd sotto il 20% FdI sfiora il 29% La Schlein di lotta e di Vogue non convince

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ma non era finita la luna di miele tra Giorgia Meloni e gli italiani? Lo hanno strombazzato i media antigovernativi in tutte le salse ma i sondaggi non sembrano dare ragione a questa tesi. Secondo quello sciorinato dal tg di Mentana ogni lunedì FdI guadagna 0,7 punti in una settimana, oltrepassando la soglia del 29%. E quasi al 29% il partito di Meloni si situa secondo il sondaggio Euromedia pubblicato oggi dalla Stampa e commentato da Alessandra Ghisleri. FdI sarebbe al 28,8% con una flessione dello 0,2 rispetto a 15 giorni fa. Gli italiani e il presidenzialismo Il focus del sondaggio è in ogni caso il presidenzialismo: favorevoli il 46,6% che distaccano di 10 punti i contrari (36,8%). Ma il dato interessante è quello relativo al Pd che perde mezzo punto e si situa al 19,6%. Nell’area della sinistra a guadagnare sono invece il M5S (+0,5%) al 16,2% e Alleanza Verdi e sinistra che ...

... rimarcati dallo stesso Joe Biden lo scorso autunno, mentre era in campagna elettorale per il... in occasione degli "spring meetings" dell'Fmi, a lasciare intendere ledi Roma. E se ...... AR - G Arastirma , GEHSC , 600Vekil ), si tratta di un testa a testa: lo sfidante Kilicdaroglu sarebbe leggermente in vantaggio nelledicon una percentuale di preferenze che va ...Qualche giorno fa, quell'analisi è sembrata rivelarsi profetica, quando l'istituto di sondaggi Insa ha mostrato per la prima volta il sorpasso di AfD nei confronti dei Verdi nelledi. ...

I sondaggi dell'8 maggio: chi sale e chi scende TGLA7

La Cdu, oggi prima nei sondaggi, intercetta la delusione dei moderati, mentre gli estremisti tallonano i Verdi. Dal conflitto in Ucraina fino alla transizione ecologica, il cancelliere Scholz deve aff ...Il periodo di appannamento per Fratelli d'Italia sembra essere terminato. In una settimana guadagna ben lo 0,7%, mentre il Pd scende ...