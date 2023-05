Intelligenza artificiale | stop al riconoscimento facciale | primo ok Ue a nuove regole

(Di giovedì 11 maggio 2023) (Adnkronos) –via libera del Parlamento Europeo all’Ai Act, il documento che fissa per la prima volta leeuropee per l’. Lo annuncia via social Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito Democratico Europeo: “Abbiamo appena adottato nelle commissioni Mercato interno (Imco) e Libertà civili (Libe) la proposta di legislazione europea sull’Ai: un approccio umanista per tutelare i nostri valori e promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Un modello per il resto del mondo”. Il testo, che sarebbe la prima legge al mondo sull’, è stato approvato con 84 voti a favore, sette contrari e 12 astenuti. Tra le misure previste, il divieto totale di utilizzo di tecnologie a ...

... Google ha annunciato di aver ufficialmente rimosso la lista d'attesa e di aver reso disponibile in 180 paesi il suo Bard , il chatbot basato sugenerativa che utilizza la ...... in particolare per nuovi sfondi che cambiano e ondeggiano sui telefoni Android , generati dall'(Ai) dopo che un utente ha toccato dei comandi sullo schermo. ' Ai generativa ...... 7 contrari e 12 astensioni, l'11 maggio 2023, gli eurodeputati hanno approvato il testo della proposta di legge che delinea le prime regole sull'uso dell', l' Ai Act , ...

Philips ha presentato due nuovi monitor della gamma Evnia in arrivo a metà maggio: 25M2N3200W e 25M2N5200P. I monitor hanno un prezzo di rispettivamente 219 euro e 339 euro e offrono refresh rate di 2 ...Google ha organizzato una conferenza dedicata agli sviluppatori in cui ha spiegato come cambieranno i suoi servizi nei prossimi anni ...