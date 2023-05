(Di giovedì 11 maggio 2023) Più di cinquecento razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso Israele, mille manifestanti arrestati in Pakistan, in Francia comincia un processo contro un militare ruandese accusato di genocidio. Leggi

Il piccolo dormivalettino attaccato al letto matrimoniale. Poi lui ha dato tanti colpi di ...Tefta Malaj ha potuto riabbracciare il figlio di 5 anni, accompagnato dalla zia all'ospedale ...senso, calma, ho stonato una canzone, non sto facendo del male a nessuno (ride, ndr)". Anche ...viene chiesto se salire su un taxi e non essere riconosciuto come il cantante del brano che...Nelle prossime ore,, sono attese piogge localmente molto forti sul Triveneto, dal ...dettaglio: Giovedì 11 . Al nord: maltempo al Nord - Est, rovesci sparsi altrove. Al centro: ...

Intanto nel mondo Internazionale

Un altro razzo - ha aggiunto - ha provocato due morti nella località di Beit Hanun, nel nord della Striscia. Gaza intanto ha aggiornato a 25 i palestinesi morti in 2 giorni di combattimenti, 80 i ...I fatti della notte del 7 maggio in via Palmiro Togliatti 32 a Torremaggiore, le indagini e la confessione del panettiere 45enne ...