Insalata in busta a rischio | realtà orobiche in ansia

(Di giovedì 11 maggio 2023) NOVITÀ . La proposta Ue impone restrizioni per gli imballaggi monouso di frutta e verdura. Le sigle agricole: «Così un intero settore in pericolo».

... come ad esempio i frutti di bosco, o se deperisce molto in fretta ed è esposto a rischi microbiologici, come appunto l'in. Quello che accadrà veramente quando la normativa entrerà in ......regolamento Ue sugli imballaggi espone al rischio di eliminare dagli scaffali le insalate in, ... aggiunge Coldiretti, dove i prodotti di quarta gamma (buste di, frutta confezionata, ecc) ......regolamento Ue sugli imballaggi espone al rischio di eliminare dagli scaffali le insalate in, ... aggiunge Coldiretti, dove i prodotti di quarta gamma (buste di, frutta confezionata, ecc.)...

Perché l’insalata in busta potrebbe sparire Lo stop della Ue a confezioni sotto 1,5 chili Corriere della Sera

L'Ue che vieta l'insalata in busta, che ci fa mangiare insetti e carne sintetica, la Dieta mediterranea "sotto attacco" di una specie di piano Kalergi per la sostituziona agroalimentare. Allarmismo, a ...La lotta contro la plastica rischia di colpire il comparto quarta gamma e in particolare la Bergamasca, dove la produzione primaria di insalate vale 70 milioni euro all’anno e la coltivazione si esten ...