Ingressi a Medicina | il piano per 30mila posti in più entro il 2030 | cosa prevede la bozza

(Di giovedì 11 maggio 2023) Unperin più aspalmati in arco temporale di sette anni,il. È quantoladi relazione che la commissione di esperti guidata dall’ex rettore dell’università La Sapienza di Roma, Eugenio Gaudio, ha consegnato alla ministra dell’Università. Anna Maria Bernini dovrà farla avere ai governatori e avviare così la trattativa in Conferenza Stato Regioni. L’obiettivo del testo, composto da oltre una cinquantina di pagine secondo quanto riferisce Il Sole 24 ore, è quello di garantire la sostenibilità del sistema sul medio-lungo periodo. La modifica Dal punto di vista legislativo quello che andrebbe a cambiare è che si porterebbe da 60 a 75/78 il parametro della numerosità massima di studenti prevista ...

...dall'allegato D del Dm 1154/2021 per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in "e ... Se il testo viene approvato in tempi brevi si ipotizza che già nel 2023 si arrivi a 19milain ...Così come gli, che fanno riferimento al Corso di formazione in, il cui numero di iscritti potrebbe essere inferiore al previsto. È proprio a loro che si delega una certa ...... mentre tra i 6 e 14 anni i genitori possono scegliere tra pediatra e medico digenerale, ... Programmazione fallimentare tra pensionamenti e nuovi. Secondo l'ultimo aggiornamento del ...

Ingressi a Medicina, il piano per 30mila posti in più entro il 2030 ... Open

La Società Italiana di Medicina Farmaceutica (SIMeF) fa il bis: Marie-Georges Besse è stata confermata alla presidenza. La squadra ...Milano – Il Gruppo Bracco, leader mondiale nella diagnostica per immagini, porta la medicina del futuro in Mind. L’annuncio del nuovo ingresso nel distretto dell’innovazione che sta sorgendo sull’area ...