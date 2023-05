Infortunio Lozano | filtra pessimismo | tempi di recupero molto lunghi

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 11 maggio 2023) La partita contro la Fiorentina di domenica scorsa è stata anche sinonimo di festa per il Napoli. Dopo la vittoria di misura contro i viola i calciatori hanno festeggiato in campo con tutti i tifosi la vittoria dello Scudetto e i grandi traguardi raggiunti. Tutti visibilmente felici, anche Hirvingche nello stesso momento era anche alle prese con i primi dolori al ginocchio dopo l’occorso in campo al 45? del primo tempo. El Chucky, dopo uno scontro di gioco, aveva subito chiesto il cambio e i gesti di sconforto dello staff medico non lasciavano presagire un problema di poco conto. Nella giornata di ieri è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado al ginocchio.: tre mesi di stop, si ...