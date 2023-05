IndyCar | Indianapolis GP | Grosjean insegue il primo successo nella casa di Penske

(Di giovedì 11 maggio 2023) Riuscirà Romaina conquistare ildella propria carriera in? La risposta è più che mai complessa, ma è chiaro che il road course dell’Motor Speedway potrebbe essere un impianto favorevole per il forte alfiere di Andretti che è stato indubbiamente uno dei protagonisti nelle prime sfide del 2023. L’ex volto del Mondiale di F1 è l’uomo da tenere d’0cchio dopo il secondo posto del Barber Motorsport Park. La Top3 ottenuta in Alabama è un segnale positivo che segue la seconda piazza di Long Beach e le due pole-position ottenute sino ad ora in stagione. Il #28 di Andretti scattò davanti a tutti anche nello stradale del tracciato di Speedway nel 2021, anno del debuttopiù importante categoria americana riservata alle monoposto che dopo ...

...delegato di Penske Entertainment Corporation che possiede e gestisce il campionato- la massima serie automobilistica a ruote scoperte statunitense - e che è proprietario dell'...Inizia l'attesa della 500 Miglia Si entra ufficialmente nel mese di maggio, e con esso insi comincia a respirare l'aria della 500 Miglia di, quest'anno alla sua 107esima edizione. L'attesa per l'appuntamento, in programma il 28 maggio, verrà però 'ingannata' questo ...... Newey ha contribuito alla vittoria di 11 campionati costruttori e 12 piloti , ai quali si aggiungono due affermazioni ine due successi nella 500 Miglia di

Mark Miles, proprietario di Penske e della Indycar, ha scritto a Liberty Media per evitare che si ripetano spiacevoli 'incidenti' ...