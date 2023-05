India | 5 arresti dopo esplosioni vicino al Tempio d’oro

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 maggio 2023) Nuova Delhi, 11 mag. (Adnkronos) – La poliziana ha arrestato cinque sospetti in relazione a una serie didi bombe fatte in casa avvenutealdi Amritsar, il santuario più sacro dello Sikhismo. Gaurav Yadav, vice commissario di polizia nello stato del Punjab, ha dichiarato che ledel 6 e dell’8 maggio e l’ultima di ieri sera sono avvenute fuori dal, che ospita le sacre scritture dello Sikhismo.Nell’attentato di sabato scorso – ha riferito Yadav – uno dei sospetti ha fatto esplodere una bomba artigianale contenente circa 200 grammi di esplosivoaverla calata in un sacco dall’alto di un edificio. Il secondo ordigno è stata fatto esplodere in modo simile all’alba di lunedì, ha aggiunto, mentre non ...