Incontro Wang-Sullivan Cina e Usa provano a disinnescare le tensioni

(Di giovedì 11 maggio 2023)e Stati Uniti si sono parlati. In una Vienna, il consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense, Jake, e il capo della diplomazia del Partito comunista cinese,Yi, si sono confrontati sul tema più profondo delle relazioni tra le due potenze: mantenere attivo un canale di comunicazione (di più alto livello possibile) nonostante la competizione globale in corso. La necessità di stabilizzare le relazioni – attualmente su uno dei livelli più bassi dal riavvio dei rapporti diplomatici del 1972 – è evidente riguardo a temi come le questioni di sicurezza globale, la guerra russa in Ucraina e la situazione a Taiwan. La Casa Bianca ha dichiarato che i due rappresentanti hanno avuto due giorni di discussioni “sincere, sostanziali e costruttive”. “Le due parti hanno concordato di mantenere un ...